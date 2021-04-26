Дочь Толкалиной и Кончаловского пошла в модельный бизнес

Москва, 26 апреля. Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария решила покорять модельный бизнес. Девушка поделилась успехами на своей странице в Instagram.

Дочь знаменитостей приняла участие в шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ, но не смогла надолго задержаться в проекте. Покинув шоу, девушка не отказалась от своей мечты и продолжила строить карьеру в модельном бизнесе.

Михалкову-Кончаловскую пригласили принять участие в модном показе Sergey Sysoev Fashion School. Своими впечатлениями от модного мероприятия она поделилась с поклонниками.

«Это третий показ в моей жизни, самый крутой и сложный. Было несколько образов, сложная обувь, длинный подиум и необходимость переодеваться со скоростью света!» — написала начинающая модель.

Девушка поблагодарила мать за то, что та во всем ее поддерживала. Как оказалось, Толкалина лично была на показе.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский были вместе 20 лет. При этом официально свои отношения они не оформляли. В 2001 году у пары родилась дочь, которую назвали Марией.