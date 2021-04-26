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Замглавы «Лукойла» Федун назвал еще одну перспективную отрасль России

Экономика
Замглавы «Лукойла» Федун назвал еще одну перспективную отрасль России
pixabay.com

Москва, 26 апреля. Россия может стать «мировым донором» кислорода через 20-30 лет и зарабатывать на продаже квот CO2. Такое заявление сделал замглавы «Лукойла» Леонид Федун.

На страну приходится порядка 20% мировых лесных запасов. Продажи квот могут принести России деньги, которые вполне можно сопоставить со стоимостью продажи голубого топлива за границу, передает РБК слова специалиста.

По словам Федуна, развитие лесов является наиболее простым способом для улавливания углекислого газа.

«Несколько ученых, в том числе нобелевские лауреаты, сказали: посадите триллион деревьев в атмосфере, и она остынет», — отметил он.

Бизнесмен уверен, что Россия способна «очень легко» поставить цель к 2050 году и даже раньше стать углеродно нейтральной. Но для этого необходимо осуществить аудит лесных ресурсов, который будет верифицирован международной организацией, и развивать лесные хозяйства, заключил замглавы «Лукойла».

В настоящее время российская нефтяная компания «Лукойл» подготавливает условия для поставок топлива, которое будет соответствовать всем мировым экологическим стандартам. По словам Федуна, предприятие намерено продолжать совершенствовать производство в отношении экологии.

прибыль федун кислород
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