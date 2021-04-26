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Военнослужащие ВС РФ организовали гуманитарно-медицинскую акцию в Нагорном Карабахе

Армия
Военнослужащие ВС РФ организовали гуманитарно-медицинскую акцию в Нагорном Карабахе
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Степанакерт, 26 апреля. Российские миротворцы развернули полевой пункт в карабахском Акнаберде для оказания квалифицированной медицинской помощи населению.

В Нагорном Карабахе офицерами Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента была проведена акция, в ходе которой состоялась передача более 1000 килограмм гуманитарной помощи нуждающимся.

Известно, что многодетные семьи, беженцы и вынужденные переселенцы получили от российских миротворцев предметы первой необходимости, продуктовые наборы и медицинские аптечки.

Представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин подчеркнул, что врачами медицинского отряда специального назначения была оказана необходимая квалифицированная медпомощь более чем 100 местным жителям.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

нкр карабах Миротворцы РФ
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