Путин и Макрон заявили о готовности поддерживать «нормандский формат»

Москва, 26 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины.

Пресс-служба Кремля поделилась подробностями о переговорах. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе Парижа. Путин и Макрон особое внимание уделили внутриукраинскому кризису. Лидеры двух держав подтвердили настрой на продолжении тесного взаимодействия Франции и России в рамках «нормандского формата».

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон договорились объявить об инициативах по Нагорному Карабаху.