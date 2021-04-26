Подразделения РХБЗ дезинфицировали военные городки в Южной Осетии

Цхинвал, 26 апреля. Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели санитарную обработку военных городков в Цхинвале и Дзау в Южной Осетии.

Как передали корреспонденты агентства Sputnik, спецобработка была проведена в военных городках в Цхинвале и Дзау, а также на сторожевых заставах, в общежитиях, многоквартирных домах и других объектах баз, включая приказарменные зоны.

«В ходе специальной обработки было продезинфицировано более 130 зданий в военных городках в Цхинвале, Джаве, а также на сторожевых заставах», — передали в пресс-службе ЮВО.

Расчеты также обработали спорткомплексы и здание местного клуба, детсад и учебные классы. Масштабную дезинфекцию провели при помощи носимых санитарных опрыскивателей и авторазливочных станций АРС-14КМ.

Ранее СМИ стало известно, что подразделения РХБ защиты ВС РФ примут участие в ежегодном Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».