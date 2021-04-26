Граждан Индии призвали носить маски даже дома

Нью-Дели, 26 апреля. Индийские власти обратились к гражданам с просьбой носить защитные маски даже дома. Эта страна пятый день подряд бьет мировой антирекорд по количеству случаев COVID-19 за сутки.

По данным на понедельник, там зафиксирован 352 991 случай коронавируса. В общей сложности новую инфекцию в Индии подхватили 17 313 163 человека. Наиболее сложная ситуация наблюдается в штатах Махараштра, Уттар-Прадеш, в округе Дели.

В этой стране, по данным медиков, началась вторая волна коронавируса. Нью-Дели просит у Вашингтона обеспечить поставку компонентов для производства вакцин против COVID-19. С таким заявлением обратился генеральный директор Института сывороток Индии Адар Пунавалла.