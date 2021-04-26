Соединение РХБЗ выдвинулось в Волгоградскую область после учений в Крыму

Ростов-на-Дону, 26 апреля. Подразделение радиационной, химической и биологической защиты из состава Южного военного округа возвращается в пункт постоянной дислокации в Волгоградской области.

Как отметили в пресс-службе ЮВО, военнослужащие соединения РХБЗ принимали участие в масштабных межвидовых маневрах на крымском полигоне Опук. В данный момент погрузка на железнодорожные платформы уже завершена, бойцы выдвинулись к месту базирования.

«Подвижным составом по железной дороге соединению РХБ защиты, дислоцированному в Волгоградской области, предстоит преодолеть около 1,3 тысячи километров по маршруту в пункт постоянной дислокации», — указано в сообщении.

До этого пресс-служба сообщала, что из Крыма в пункты дислокации на Северном Кавказе также отправились мотострелки и инженеры соединений ЮВО.