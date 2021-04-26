Камерунская исследовательница создала мощный пестицид против малярии

Яунде, 26 апреля. Исследователь из Камеруна Антуанетта Нтумбу создала революционный пестицид для борьбы с малярией. ЮНЕСКО и фонд L'Oréal высоко оценили разработку исследовательницы и внесли ее в список 20 молодых африканских женщин-ученых.

В течение семи лет девушка активно работала над созданием специального препарата, который эффективно борется с личинками комаров, переносящих инфекцию. Главным компонентом изобретения стали местные растения, экстракт которых использовала ученый.

Камерун страдает от активного распространения малярии. Министерство здравоохранения ежегодно фиксирует четыре тысячи смертей от опасного заболевания. Инфекция – одна из главных причин высокой смертности среди детей в Африке.

Накануне, 25 апреля, мировая общественность отмечала Всемирный день борьбы против малярии (World Malaria Day). По оценкам ВОЗ, ежегодно вирус поражает от 124 до 283 миллионов человек, и сотни тысяч заразившихся умирают.