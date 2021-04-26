Железнодорожники ЦВО отправились на строительство второй ветки БАМ

Екатеринбург, 26 апреля. Первый эшелон с военнослужащими железнодорожного соединения ЦВО направился на Дальний Восток из Удмуртии на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Военные специалисты — крановщики, экскаваторщики, бульдозеристы и копровщики — в составе эшелона преодолеют более 6 тысяч километров», — сказано в опубликованном релизе.

В сообщении представителей ЦВО отмечается, что тем же эшелоном транспортируется более 30 единиц специальной и инженерной техники для постройки второй ветки БАМ.

Ранее стало известно, что военные инженеры ЦВО защитили от паводка три села в Татарстане методом направленного подрыва ледяного затора на реке Сулица.