Возможность совершать платежи появилась во всех чатах Telegram

Москва, 26 апреля. Пользователям популярного мессенджера Telegram стала доступна возможность совершать платежи во всех чатах, говорится в публикации на сайте ресурса.

Платежные боты существуют в Telegram уже четыре года. С их помощью предлагается оплачивать различные товары и услуги, не покидая приложения. Теперь продавцы могут принимать платежи кредитными картами благодаря встроенным системам в любых чатах, в том числе в каналах и группах, говорится в сообщении.

Покупателю предоставляется возможность оставить чаевые. Telegram не хранит платежную информацию и не берет комиссию. Адрес доставки товара отправляется продавцу, а реквизиты – напрямую платежной системе. Согласие Telegram не требуется для подключения магазина к ресурсу.

Мессенджер активно развивается и в ближайшей перспективе может вытеснить WhatsApp. Пользователи указывают на безопасность Telegram, который обеспечивает конфиденциальность данных.