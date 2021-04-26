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Возможность совершать платежи появилась во всех чатах Telegram

Технологии
Возможность совершать платежи появилась во всех чатах Telegram
wikipedia.org  /  Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT / CC BY 2.0

Москва, 26 апреля. Пользователям популярного мессенджера Telegram стала доступна возможность совершать платежи во всех чатах, говорится в публикации на сайте ресурса.

Платежные боты существуют в Telegram уже четыре года. С их помощью предлагается оплачивать различные товары и услуги, не покидая приложения. Теперь продавцы могут принимать платежи кредитными картами благодаря встроенным системам в любых чатах, в том числе в каналах и группах, говорится в сообщении.

Покупателю предоставляется возможность оставить чаевые. Telegram не хранит платежную информацию и не берет комиссию. Адрес доставки товара отправляется продавцу, а реквизиты – напрямую платежной системе. Согласие Telegram не требуется для подключения магазина к ресурсу.

Мессенджер активно развивается и в ближайшей перспективе может вытеснить WhatsApp. Пользователи указывают на безопасность Telegram, который обеспечивает конфиденциальность данных.

платежи telegram пользователи
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