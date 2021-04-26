Туляки пожертвовали почти тонну продуктов бездомным животным

Тула, 26 апреля. Обитатели городских зооприютов обзавелись медикаментами, продуктами и игрушками, отправленными местными жителями.

Волонтеры подвели итоги месячной акции «Доброхвост», проходившей на территории Тульской области. Более 100 горожан и 10 компаний пожертвовали бездомным животным более 800 килограммов корма.

Кроме того, питомцы обзавелись новыми игрушками, посудой и медицинским оборудованием. У некоторых приютов отсутствует постоянное финансирование, они существуют исключительно за счет регулярных пожертвований. Организаторы акции напомнили, что помочь братьям нашим меньшим может любой желающий.

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