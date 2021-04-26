Летчики ЮВО и Черноморского флота вернулись с учений в Крыму

Симферополь, 26 апреля. Авиация Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота вернулась в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовых военных учениях в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО. При транспортировке военных с полуострова было задействовано 50 самолетов военно-транспортной авиации.

Ранее, 22 апреля, в Крыму прошла масштабная проверка за зимний период, в которой приняли участие силы ЮВО, авиация и подразделения ВДВ. Всего на полигон Опук вышли 10 тысяч военнослужащих. Тренировку посетил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, чтобы убедиться в уровне военной подготовки личного состава. После этого министр заслушал доклад командующего ЮВО и отметил, что все участники учебных маневров показали высокие результаты. После этого Шойгу поручил командованию организовать возвращение военнослужащих в пункты их постоянной дислокации до 1 мая.

Ранее СМИ передали, что два корабля из состава Северного флота остались в акватории Черного моря после учений в Крыму.