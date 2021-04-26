Мозг оказался способен «вращать» воспоминания

Вашингтон, 26 апреля. Тимоти Бахман и Александра Либби из Принстонского университета узнали об уникальном свойстве человеческого мозга. Он воспринимает новую информацию и возвращается к опыту.

К тому же мозг разворачивает нейронные паттерны воспоминаний, чтобы отличать их от переживаний, которые человек испытывает сейчас. Известно, что память находится в сенсорных областях. Там обрабатываются входящие сигналы. В ходе эксперимента американские ученые исследовали память грызунов.

Они включали грызунам один и тот же звук. Затем ученые проанализировали их мозговую активность. Таким способом специалистам удалось отделить группы нейронов, отвечающих за звуковое восприятие. Выяснилось, что нейронные клетки, запоминающие звуки, стали ближе друг к другу.

Еще специалисты нашли группу клеток, активизировавшуюся в ответ на последовательность аккордов. То есть отделы, где «хранится» память, не изменяются после вмешательства новых звуков. Они вращаются и поворачиваются перпендикулярно.

Ученые в Норвегии нашли способ, как укрепить детскую память. Малышам следует чаще писать от руки. В исследовании специалистов приняли участие 20 молодых людей и детей. Часть добровольцев набирала текст на компьютере. Других попросили написать кое-что от руки.