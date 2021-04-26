Корабли ТОФ приняли участие в учениях по обезвреживанию донных мин в Авачинской бухте

Владивосток, 26 апреля. Корабельная тральная группа Тихоокеанского флота ВМФ РФ провела плановые маневры по обезвреживанию донных мин в Авачинской бухте.

В учениях также были задействованы военные инженеры и отряды по борьбе с диверсионными силами.

Согласно запланированному сценарию, условный противник соорудил минное заграждение на судоходном участке рядом с пунктом дислокации кораблей.

Противодиверсионный катер проекта «Грачонок» обнаружил одну из них на главном фарватере, после чего специалисты оценили состояние опасной находки.

Два морских тральщика по тревоге обследовали часть акватории бухты Малая Лагерная. Известно, что в маневрах принимали участие экипажи шести боевых кораблей и лодок, дежурная смена диспетчерской службы рейдового поста, а также инженерные машины ИМР и БТС-4.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщалось, что корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в акватории Японского моря.