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Власти озвучили причину гибели четырех человек при пожаре в Ишимбае

Происшествия
Власти озвучили причину гибели четырех человек при пожаре в Ишимбае
vk.com  /  Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Уфа, 26 апреля. Страшный пожар в городе Ишимбай унес жизни четырех человек, включая двух детей. В руководстве Башкирии уверены, что трагических последствий можно было избежать.

Согласно предварительному выводу, пожар произошел из-за неисправной проводки. Руководитель республиканского госкомитета ЧС Фарит Гумеров рассказал, что за пару дней до пожара у специального извещателя села батарейка, ее вытащили.

Премьер башкирского правительства Андрей Назаров подчеркнул, что трагедия подтверждает необходимость функционирования всего оборудования, связанного с пожарной безопасностью. По его мнению, придется принимать дополнительные меры, вплоть до обеспечения каждого извещателя запасными батарейками.

В Свердловской области произошло возгорание в квартире дома на улице Розы Люксембург. Жертвой стал ребенок. Еще двое малолетних детей были госпитализированы, сообщал ФАН

дети пожар смерть
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