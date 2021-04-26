Власти озвучили причину гибели четырех человек при пожаре в Ишимбае

Уфа, 26 апреля. Страшный пожар в городе Ишимбай унес жизни четырех человек, включая двух детей. В руководстве Башкирии уверены, что трагических последствий можно было избежать.

Согласно предварительному выводу, пожар произошел из-за неисправной проводки. Руководитель республиканского госкомитета ЧС Фарит Гумеров рассказал, что за пару дней до пожара у специального извещателя села батарейка, ее вытащили.

Премьер башкирского правительства Андрей Назаров подчеркнул, что трагедия подтверждает необходимость функционирования всего оборудования, связанного с пожарной безопасностью. По его мнению, придется принимать дополнительные меры, вплоть до обеспечения каждого извещателя запасными батарейками.

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