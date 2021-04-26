Полицейские в Вашингтоне устроили уличные гонки во время службы

Вашингтон, 26 апреля. Правоохранители на служебных машинах средь бела дня во время дежурства устроили гонки по городу. «Забава» стала причиной аварии.

Сотрудники правоохранительных органов в Вашингтоне во время работы занимались дрэг-рейсингом. После одного такого «экстремального» дежурства случилось ДТП. Машины офицеров полиции не подлежат восстановлению.

По имеющимся данным, полицейские решили устроить гонки. Они мчались друг за другом по городу на огромной скорости, устроив жесткую аварию.

Командир полиции после этого разорвала контракт с сотрудниками правоохранительных органов. Также она написала о случившемся руководству департамента, сообщив, что такое поведение позорит честь полиции.

Еще одно происшествие с участием правоохранителей произошло в США. Полиция Чикаго 60 раз задерживала афроамериканца в связи с ошибкой в базе данных, сообщил ФАН.