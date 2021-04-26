Палестина вынуждена сдвинуть сроки выборов из-за действий Израиля

Президентские и парламентские выборы в Палестине будут сдвинуты на неопределенный срок. Данное решение было принято по итогам заседания Центрального комитета движения ФАТХ, прошедшего в Рамалле.

Федеральное агентство новостей /

Ранее в ходе проведенных в Египте переговоров конкурирующими палестинскими фракциями определены даты парламентских и президентских выборов: они были намечены на 22 мая и 31 июля. Однако израильская сторона, контролирующая территорию Иерусалима, не разрешила проводить голосование в городе, что создает препятствие выборному процессу.

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас, также возглавляющий движение ФАТХ, отметил важность достигнутых ранее договоренностей. Тем не менее перенос голосования становится вынужденной мерой.

«Мы не согласимся на проведение всеобщих выборов без Восточного Иерусалима и его избирателей, а также без проведения там избирательной кампании», — заявил Аббас.

При этом он потребовал от международного сообщества добиться от Израиля соблюдения соглашений, определяющих право живущих в Восточном Иерусалиме палестинцев на участие в своих выборах, которые проходят впервые за последние 15 лет.

Палестинские источники говорят о том, что Израиль объявил запрет на организацию голосования в священном городе еще в начале апреля. Ранее СМИ сообщали, что в рамках этого Тель-Авив готов пойти даже на арест проживающих там кандидатов.

/ Александра Григорьева

Но на данный момент официальные лица еврейского государства пока не дали ни положительного, ни отрицательного ответа на запрос о проведении выборов. Именно по этой причине палестинские власти надеются на помощь со стороны других государств, способных повлиять на намерения израильского руководства.

В настоящее время в Восточном Иерусалиме проживает около 340 тысяч палестинцев. Часть из них теоретически могла бы проголосовать на избирательных участках в пригородах, где разрешение на эту процедуру не требуется. Другие жители города, впрочем, тоже не лишены возможности проявить свою гражданскую позицию — их бюллетени могут быть отправлены почтой.

В то же время голосование в Восточном Иерусалиме принципиально важно, поскольку палестинцы считают город своей столицей.

Впрочем, израильтяне имеют на него те же притязания, частично признанные другими странами. Из-за этого статус города остается одной из главных тем палестино-израильского конфликта.

Федеральное агентство новостей / Вячеслав Березниченко

В последнее время на улицах Иерусалима участились столкновения между еврейскими националистами и арабскими жителями. Наиболее крупные драки произошли в ночь с 22 по 23 апреля 2021 года. Это привело к массовым задержаниям и увеличению числа полицейских на улицах.

Не исключено, что эскалация межнационального конфликта в результате может быть использована израильским руководством как повод для официального запрета палестинской избирательной кампании в городе.