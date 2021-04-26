Госрегулирование цены бензина признали опасным на Украине

Киев, 26 апреля. Отрицательные последствия от введения государственного регулирования цен на бензин ждут украинские чиновники.

Топливная отрасль Украины может пострадать в случае внедрения системы государственного ценового регулирования в секторе. К такому выводу пришел заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов. Об этом пишет ИА «Красная Весна».

Замминистра полагает, что рынок испытает негативный эффект от инициирования госрегулирования бензиновых и дизельных цен. По этой причине министерство энергетики не собирается использовать данный метод.

Конкурентоспособность компаний в результате вмешательства государства в экономический сектор может пострадать. Помимо этого, Немчинов акцентирует внимание на том, что часть рынка может уйти в тень. Чиновник не исключает частичного введения системы талонов для сырья и повышения цен компаниями, торгующими нефтью, в случае использования сценария госрегулирования.

Немчинов считает, что минэкономики совместно с Антимонопольным комитетом Украины смогут поддержать здоровую конкуренцию на рынке нефтепродуктов без использования государственного регулирования цен.

Недавно жителям России рассказали о перспективах стоимости бензина в стране. Своим мнением поделился директор аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.