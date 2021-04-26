Путин поручил ФАС завершить проверку цен на жилищном рынке до 15 мая

Москва, 26 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе до 15 мая представить ему доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье в каждом регионе.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства от 8 апреля. Выступая на совещании, российский лидер обратил внимание, что в ряде регионов жилая недвижимость подорожала на 17-30%.

«Федеральной антимонопольной службе провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья (по каждому субъекту Российской Федерации). Доклад — до 15 мая 2021 года», — сообщается в перечне поручений.

Ранее представители ФАС поручили своим территориальным органам проверить ценообразование на рынке недвижимости. Проверка проводится также по смежным рынкам, подчеркнул глава ведомства Максим Шаскольский.

Средняя стоимость жилого «квадрата» в новостройках российских городов с населением больше миллиона жителей с начала 2021 года увеличилась на 8%. Об этом свидетельствуют данные аналитических материалов ЦИАН.