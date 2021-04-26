Россия заняла четвертое место в мире по объему военных расходов

Стокгольм, 26 апреля. Уровень военных расходов в мире за истекший год увеличился на 2,6%, Россия заняла четвертое место по объему оборонных ассигнований среди всех государств планеты.

Об этом сказано в ежегодном отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Согласно подсчетам шведских аналитиков, военные расходы РФ в 2020 году составили 61,7 миллиарда долларов. Больше потратили на оборону только США, Китай и Индия, причем доля Соединенных Штатов составила 39% от мировых военных трат, а в абсолютном выражении достигла 778 млрд долларов, отмечается в докладе SIPRI.

Ранее сообщалось об особенностях проведения Международного военно-технического форума «Армия-2021», запланированного на август этого года.