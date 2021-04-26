В небе над полигоном Алабино прошла репетиция воздушной части парада Победы

Москва, 26 апреля. Экипажи самолетов и вертолетов, которые станут участниками парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели тренировку в Подмосковье.

Репетиция воздушной части главного парада Победы, который будет проходить на Красной площади в Москве, проходила в небе над полигоном Алабино.

Впервые эта часть военного парада начнется с пролета тройки самых больших в мире серийных транспортных Ми-26. Прежде подобный строй возглавляла только одна боевая машина этого типа.

Вертолеты во время движения должны с точностью до секунды появиться над площадкой в Алабино. Всего в планы входит 12 репетиций с использованием воздушной техники.

Ранее сообщалось, что репетиция самой зрелищной, воздушной части парада Победы также прошла в подмосковной Кубинке.