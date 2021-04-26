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Весь мир
Правительство ЮАР проведет первую за долгое время перепись населения
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Правительство ЮАР проведет первую за долгое время перепись населения

Весь мир
Правительство ЮАР проведет первую за долгое время перепись населения
pxhere.com  / 

Южноафриканская Республика готовится к четвертой в истории переписи населения. Последняя проходила 27 лет назад. В этом году событие станет особенно интересным и необычным.

Традиционно во время подсчета граждан ЮАР выделяли четыре «апартеидных» категории: черные, белые, цветные и индейцы. Однако в этот раз появится пятая, так называемая бушменская группа. В нее войдут древнейшие племена — сан и кой-кой. Иногда их объединяют в койсанов. Впервые представители этих народов смогут обозначить свою принадлежность. Такие перемены — заслуга активистов из движения «Первая нация».

Племя сан, которое занималось охотой и собирательством на территории современной Южноафриканской Республики, переживало различные трудности. В начале нашей эры на их земли вторглись кой-кой, которых теперь тоже записали к бушменам и объединили с народом, на который когда-то напали их далекие предки.

Несколько веков спустя теперь уже два народа пострадали от миграции банту на юг Африки. Недостаток воды спровоцировал многочисленные конфликты и в итоге сан и кой-кой вытеснили на засушливые территории Калахари и Намиб. Однако на этом трудности племен не закончились.

В XVII веке голландцы, которые высадились в Западном Кейпе, почти полностью истребили этническую группу. Когда в регион пришли британцы, началось действие «черно-белой» системы, в которой всех не подходящих для нее отнесли к цветным.

Кроме бушменов к ним причислили потомков от смешанных браков и рабочих, прибывших из Индонезии. Специально для этих изгоев создали искусственный язык — африкаанс. Во время апартеида цветные старались подчеркнуть белые корни. Теперь почти не осталось тех, кто идентифицировал бы себя с бушменами.

юар апартеид племена бушмены
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