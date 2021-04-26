В воинские части ЮВО направлена первая партия астраханских призывников

Астрахань, 26 апреля. Более 30 молодых астраханцев направлены для прохождения службы в воинские части Южного военного округа со сборного пункта областного военкомата.

Непосредственно перед отправкой призывники прошли все процедуры медицинского осмотра, снятие отпечатков пальцев и профессиональный отбор. Кроме того, молодые люди, призванные на военную службу, были распределены по видам и родам войск. Они получили военную форму, личные многофункциональные электронные карточки и военные билеты.

При осуществлении мер по призыву реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, который направлен на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Отмечается, что астраханский сборный пункт начал весенний призыв с 1 апреля текущего года и продолжит работу до 15 июля.

Ранее стало известно, что на службу в подразделения Южного военного округа (ЮВО) были отправлены четыре группы призывников из Северной Осетии.