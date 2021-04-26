Турецкий политик предложил признать Крым российским

Анкара, 26 апреля. Генсек турецкой партии Vatan предложил признать российскую принадлежность Крымского полуострова во время митинга возле американского посольства в Анкаре.

Акция протеста у представительства США состоялась после того, как американский президент Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. На митинге были озвучены предложения, которые должны стать своеобразным ответом Вашингтону на заявление американского лидера.

«Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», — сказал генсек партии Vatan Озгюр Бурсалы.

Как стало известно ранее, крымский блогер рассказал о скорой победе над водной блокадой.