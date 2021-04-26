Мотострелки 58-й общевойсковой армии ЮВО отправляются в Дагестан после учений в Крыму

Ростов-на-Дону, 26 апреля. Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отправляются в места постоянной дислокации железнодорожными эшелонами и авиацией.

Как отметили в пресс-службе округа, военнослужащие направляются в места базирования после участия в учениях на крымском полигоне Опук.

«Передислокация осуществляется комбинированным способом — авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша на колесной технике своим ходом по федеральным трассам", — говорится в сообщении.

Соединение мотострелков должно будет преодолеть по железной дороге почти две тысячи километров до пункта дислоцирования в Дагестане. Инженеры общевойскового объединения ЮВО отправляются обратно в Кабардино-Балкарию.

До этого в Минобороны России сообщали, что корабли Черноморского флота (ЧФ) вернулись в места базирования после учений в Крыму.