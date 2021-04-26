В небо над Калининградом поднимутся 20 самолетов и вертолетов Балтфлота на параде Победы

Калининград, 26 апреля. Порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота будет задействовано на параде Победы в Калининграде.

В пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту сообщают, что 9 Мая над Калининградом пролетят истребители Су-27 и многоцелевые Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС, а также ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8.

Известно, что пилоты будут осуществлять взлет с трех аэродромов, находящихся под Калининградом. Подготовка к параду уже стартовала, и сейчас экипажи отрабатывают одиночные полеты и летные тренировки в составе тактических групп.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщалось, что солдаты ремонтно-восстановительного батальона готовят боевую технику к участию в параде, который пройдет в городе-герое Мурманске 9 мая.