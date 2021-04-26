Ачинский полицейский уберег женщину от необдуманного поступка

Красноярск, 26 апреля. Благодаря быстрым и точным действиям старшего лейтенанта полиции Александра Гриценко удалось избежать трагедии и спасти жизнь местной жительницы.

Сообщение в дежурную часть полиции поступило ночью. Прибывший по адресу старший инспектор ДПС Александр Гриценко обнаружил в частном доме женщину, пытавшуюся наложить на себя руки.

Полицейский быстро среагировал и предотвратил совершение необдуманного поступка со стороны женщины, сообщили в МО МВД России «Ачинский». Правоохранитель помог потерпевшей выйти из дома и передал потрясенную горожанку медикам.

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