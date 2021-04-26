Военнослужащие ЗВО возвращаются в пункты постоянного базирования под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 26 апреля. Участники масштабной проверки ВС РФ по итогам зимнего периода обучения возвращаются в пункты постоянного базирования в Нижегородской области.

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа выполнили более пяти тысяч тактических задач на полигонах и в учебных центрах. Маневры проходили как в дневное время суток, так и в ночное.

Солдаты прошли нормативы физической, инженерной и огневой подготовки. Отмечается, что бронетехника была отправлена в пункты постоянной дислокации по железной дороге.

Ранее подразделения радиационной, химической и биологической защиты танковой армии ЗВО провели масштабные учения по радиационной разведке местности и обработке техники, информирует Минобороны РФ.