Детский психолог посоветовала родителям не сидеть долго в гаджете при ребенке

Сложно поспорить с тем, что современные родители много времени уделяют своему телефону. Даже информацию о воспитании ребенка они ищут именно на просторах интернета, ссылаясь на отзывы других мамочек. Современные дети и сами часто зависимы от гаджетов и полностью погружаются в виртуальный мир, что может привести к серьезным проблемам.

Кто в этом виноват и как этого избежать, ФАН рассказала семейный, детский психолог Наталья Наумова.

«В зависимости от возраста ребенка, за телефоном можно проводить ограниченное количество времени. Это влияет на развитие ребенка, на психику, осанку и так далее — целый ряд негативных факторов, которые могут оказывать вред из-за длительного проведения за какими-то гаджетами. Но в меру он может приносить пользу: полезные фильмы, мультфильмы, можно научить его искать информацию и ориентироваться в потоке информации», — рассказала собеседница агентства.

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Психолог подчеркнула, что необходимо ограничивать экранное время ребенка, в среднем до двух часов в день.

«Важно, чтобы жизнь ребенка была насыщена движением, потому что оно помогает ему развиваться. Необходимо, чтобы ребенок развивал крупную и мелкую моторику, то есть руками что-то делать, а крупная моторика — это движение (бегать, прыгать). Ребенку должно хватать на все времени. Должна быть прогулка на свежем воздухе два-три часа в день. При сбалансированном распорядке дня гаджет не наносит никакого ущерба, может быть, [идет] даже на пользу», — добавила Наталья Наумова.

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Из-за того, что у родителей в руках часто появляются гаджеты, ребенок невольно начинает думать, что виртуальная жизнь действительно интересна, и копирует действия мам и пап.

«Если родители хотят, чтобы их ребенок сидел в гаджете недлительное время, нужно личным примером это показать. Но жестких каких-то ограничений я бы не рекомендовала, потому что, когда они есть, их хочется нарушить. Лучше альтернативно подойти к этому вопросу, чтобы у ребенка не было свободного времени на гаджет», — объяснила собеседница Федерального агентства новостей.

Наталья Наумова советует организовывать ребенку прогулки, общение с друзьями, экскурсии, кружки, чтобы ему было интереснее не в гаджете, а с людьми.

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