Соловьев поднял на смех украинского журналиста за слова о жителях Донбасса

Москва, 26 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев высмеял украинского журналиста Остапа Дроздова за высказывания о переселенцах из Донбасса.

Дроздов ранее заявил, что уроженцы юго-восточного региона Незалежной не поддаются «украинизации» и привозят с собой в другие области страны характерную «русифицированную» манеру речи.

Соловьев в беседе с журналистами Общественной службы новостей подметил, что Дроздов до событий Евромайдана куда дружелюбнее относился к проявлениям русской культуры, а теперь позволяет себе откровенно «нацистские» заявления.

«При этом он сам продолжает говорить на некой версии суржика, а не литературном украинском языке», — сказал Соловьев, в шутку добавив, что Дроздову может пригодиться помощь врача.

Ранее телеведущий отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Соловьев заявил, что лидеру Незалежной сперва стоит провести встречи с главами ЛНР и ДНР.

НСН сообщала о реакции Соловьева на предложение Путина провести переговоры с президентом США Джо Байденом в прямом эфире. Телеведущий усомнился, что американский лидер способен выйти победителем из дискуссии.