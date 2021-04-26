Тренер по тхэквондо из Волгограда отсидит 15 лет за педофилию

Волгоград, 26 апреля. Суд вынес приговор 33-летнему спортивному наставнику. Он признан виновным в изнасиловании 12-летнего ребенка.

Сотрудники СК доказали, что тренер по тхэквондо регулярно насиловал 12-летнюю воспитанницу. Преступления продолжались с 2013 по 2015 год.

По данным прокуратуры, извращенец получил 15 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. После освобождения он на 12 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

В Екатеринбурге в СИЗО отправлен пожилой тренер. Девочка обвинила наставника в домогательстве. По ее словам, пенсионер трогал ее через одежду, сообщал ФАН.