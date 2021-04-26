Поклонники переживают из-за похорон советской актрисы Нины Зоткиной

Москва, 26 апреля. Советская актриса Нина Зоткина скончалась в конце марта, а новостей о ее похоронах до сих пор нет. Поклонники хотят, чтобы прах артистки наконец-то предали земле.

Нина Зоткина скончалась в своей квартире в Москве на 70-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил режиссер Михаил Дегтярь. По его словам, артистка мечтала разбить розарий на своем участке и встретить 90-летие в окружении любимых цветов. Однако ее планам помешал гипертонический криз.

«А когда и где похоронили Зоткину, кто-нибудь знает?» — пишут пользователи в соцсетях.

Сын Зоткиной Егор Панькин ответил на вопросы поклонников. В комментарии под публикацией Михаила Дегтяря в Facebook он сообщил, что его родительница умерла, предположительно, 26 марта. Вечером 30 марта в квартире, принадлежащей актрисе, было обнаружено ее тело. Панькин добавил, что похоронил Зоткину в могиле с отцом на Кузьминском кладбище.

Ранее сообщалось, что тело 80-летнего актера Анатолия Салимоненко было найдено в его столичной квартире. Он был известен, в основном, благодаря работам в театре, в его творческой биографии также была роль в фильме «Аэропорт со служебного входа».