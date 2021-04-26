Украинцы будут вынуждены платить больше за ЖКХ в 2021 году

Киев, 26 апреля. Коммунальные услуги в этом году обойдутся украинским потребителям на 100 миллиардов гривен дороже, чем это было в 2020 году.

Такое мнение в беседе с украинскими СМИ озвучил руководитель комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Вместе с тем, в связи с новыми ограничениями при назначении субсидий, на Украине продолжится рост задолженности. Так, к концу года сумма сможет достичь 90 миллиардов гривен.

«Теперь субсидии не смогут получить те, у кого есть депозит, кто выезжал за границу, кто купил микроволновку и т.д.» — заявил специалист.

По его словам, с 1 октября предыдущего года по 1 февраля 2021 года задолженность за коммунальные услуги увеличилась на 26,6 млрд гривен, учитывая что с октября 2019 по октябрь 2020 года жители Незалежной задолжали 5 млрд гривен.

Стоимость газа на Украине растет быстрее, чем доходы населения. На это указал украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский. Он обратил внимание, что в сравнении с 2013 годом рост газовых тарифов в пересчете на доллары оказался трехкратным, а в гривнах — десятикратным.