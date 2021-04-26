Лондон внес 14 россиян в санкционный список

Лондон, 26 апреля. Антикоррупционный санкционный список Великобритании пополнился новыми именами. Под ограничения попали 14 граждан России, сказано в документе на сайте британского правительства.

В санкционный список внесли предпринимателей, должностных лиц, владельцев банков, которые, по информации британского МИД, в 2007 году якобы могли быть вовлечены в коррупционную схему. В результате противоправных действий была присвоена госсобственность на сумму 230 миллионов долларов.

Как стало известно ранее, Китай готов поддержать Россию после ужесточения санкций Запада.