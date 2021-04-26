Проспавший награждение Энтони Хопкинс признался, что не ожидал получить «Оскар»

Лос-Анджелес, 26 апреля. Знаменитый актер Энтони Хопкинс не сразу узнал, что ему вручили премию «Оскар», поскольку во время церемонии спал дома. Артист не рассчитывал получить кинонаграду.

Пока в Лос-Анджелесе шла церемония вручения золотой статуэтки, Хопкинс находился на своей родине в Уэльсе. Когда объявляли победителя номинации за лучшую мужскую роль, у актера было 04:00 на часах, и он спал, рассказал изданию People агент Хопкинса Джереми Барбер. Именно агент позвонил актеру и разбудил его радостной новостью.

После награждения Хопкинс записал видеообращение для поклонников и организаторов премии «Оскар». Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

«В свои 83 года я не ожидал получить эту награду. Я действительно не знал», — признался актер.

Хопкинс поблагодарил фанатов и членов американской киноакадемии. Кроме того, он отдал дань уважения актеру Чедвику Боузману, скончавшемуся от рака. Многие думали, что именно Боузман получит «Оскар» посмертно как лучший актер.

Энтони Хопкинсу присудили главную кинопремию за роль в фильме «Отец». Актер сыграл в драме пожилого мужчину, страдающего деменцией, а его партнершей по ленте стала Оливия Колман. Этот «Оскар» стал вторым в копилке Хопкинса — первый ему дали за роль в «Молчании ягнят».