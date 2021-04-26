В Сети появилось видео ходовых испытаний служившего памятником советского танка ИС-2

Бурятия, 26 апреля. Тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» прошел ходовые испытания после восстановления инженерами батальона Восточного военного округа.

Известно, что боевая машина простояла на постаменте Аллеи славы военного гарнизона Сосновый бор в Улан-Удэ многие годы.

Системы жизнеобеспечения ИС-2 были проверены военными при различных режимах и нагрузках. Отмечается, что в ходе тестовой проверки танк преодолел несколько естественных и искусственных преград.

Все системы управления, механизмы и агрегаты работали нормально. По сообщениям местных СМИ, для восстановления «Иосифа Сталина» военным мастерам пришлось решить множество непростых задач. Во время Великой Отечественной войны боевая машина была подбита и сгорела, что затруднило восстановление многих элементов танка. Кроме того, большинство компонентов за годы простоя заржавели. Старый двигатель оказался не подлежащим восстановлению, поэтому инженеры установили другой.

Ожидается, что небезызвестный ИС-2 будет задействован в исторической части парада Победы 9 мая в Бурятии.

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