Южный Судан вопреки просьбам ВОЗ занялся уничтожением партии вакцины AstraZeneca

Джуба, 26 апреля. Власти Южного Судана уничтожают препарат от коронавируса, разработанный англо-шведской компанией AstraZeneca.

Страна приобрела партию из 60 тыс. доз вакцины. Однако препарат оказался просроченным. Местные власти приняли решение уничтожить вакцину. Всемирная организация здравоохранения не одобрила такую инициативу. В ВОЗ заявили, что специалисты хотели приехать в Южный Судан для проверки. Однако власти страны предпочли уничтожить все дозы.

«Когда такая ситуация случается с таким ценным продуктом, как эта вакцина против COVID-19, мы обычно обращаемся к производителю и делимся партиями, чтобы производитель мог провести дополнительные тесты и определить, как долго вакцина будет оставаться стабильной — так что это определит период продления срока годности», — отметили в ВОЗ.

Малави также утилизирует вакцину AstraZeneca. Министерство здравоохранения африканской страны списало 16 440 доз AstraZeneca. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Африканского центра по контролю за заболеваниями, напротив, заявляли, что вакцина пригодна для применения.