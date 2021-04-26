Сталкер из Киева признался, зачем постоянно возвращается в Припять

Киев, 26 апреля. Вылазки в Припять давно стали своеобразной альтернативой обычной рыбалке, способом отвести душу, признался сталкер из Киева, на счету которого десятки походов в покинутый город.

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года Припять оказалась в 30-километровой зоне отчуждения. Из-за высокого уровня радиации население вынужденно покинуло город, доступ в него ограничили. Однако со временем опасная территория стала местом нелегального паломничества сталкеров — любителей исследовать заброшенные пространства. Некоторые из них, в том числе герой материала Дмитрий Науменко, продолжают совершать вылазки в Припять и по сей день.

«Вот мужики обычные раньше собирались отвести душу в гараже или на рыбалке. А мы вместо такой рыбалки собираемся в поход в зону. Для нас зона — это уже декорация просто сейчас. Красивая, любимая, родная, но декорация», — объяснил мужчина в интервью журналистке Нине Абросимовой желание постоянно возвращаться в Припять.

Он отметил, что полиция в Припяти относится к сталкерам снисходительно. Правоохранители не всегда вызывают наряд, заметив кого-то из таких бродяг, поскольку те являются самыми безобидными нарушителями. В отличие от мародеров, браконьеров и «металлистов» сталкеры рвутся в заброшенный город не ради наживы, добавил Науменко.

Мужчина констатировал, что сталкер стал неотъемлемой частью экосистемы зоны отчуждения. Поэтому если он не ведет себя вызывающе и не устраивает провокаций, относятся к нему хорошо.

«Последние несколько лет пошел такой сталкер, который может и сам полиции сдаться! Каждый второй сейчас сдается. Устанут, ножку натрут — до Припяти дошли, погуляли, а потом идут к полиции, чтобы она их из зоны вывезла», — рассказал Науменко.

По его словам, сталкеров в Припяти тысячи. В год отлавливают порядка 500–600 человек, в то время как посещают город, ориентировочно, 2–2,5 тыс. человек. Кроме того, появились «исследователи» из ближайшего зарубежья: поляки, словаки и прибалты.

Зона отчуждения также стала и популярным туристическим объектом. Сегодня каждый желающий может посмотреть на города-призраки Припять и Чернобыль и даже побывать внутри ЧАЭС.