Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 21:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:09
Весь мир
Палестина вынуждена сдвинуть сроки выборов из-за действий Израиля
21:07
Общество
Рената Литвинова сняла для Земфиры черно-белый клип на песню «Пальто»
21:05
Шоу-бизнес
Матери Казьминой и Аршавина поскандалили в студии программы Малахова
21:02
Общество
Режиссер Кристофер Нолан объяснил, почему не хочет сотрудничать с Netflix
21:00
Весь мир
Камерунская исследовательница создала мощный пестицид против малярии
21:00
Шоу-бизнес
Дочь Толкалиной и Кончаловского пошла в модельный бизнес
21:00
Общество
Как с пользой для здоровья провести майские каникулы. Колонка доктора Мясникова
20:59
Экономика
Замглавы «Лукойла» Федун назвал еще одну перспективную отрасль России
20:59
Армия
Военнослужащие ВС РФ организовали гуманитарно-медицинскую акцию в Нагорном Карабахе
20:58
Общество
Депутат Качкаев: Онлайн-голосование по благоустройству регионов в этом году пробное
20:58
Политика
Путин и Макрон заявили о готовности поддерживать «нормандский формат»
20:56
Общество
Мост через Сок в Самаре достроят досрочно благодаря федеральным средствам
20:56
Армия
Подразделения РХБЗ дезинфицировали военные городки в Южной Осетии
20:55
Общество
Граждан Индии призвали носить маски даже дома
20:54
Армия
Соединение РХБЗ выдвинулось в Волгоградскую область после учений в Крыму
20:52
Армия
Железнодорожники ЦВО отправились на строительство второй ветки БАМ
20:52
Технологии
Возможность совершать платежи появилась во всех чатах Telegram
20:51
Общество
Туляки пожертвовали почти тонну продуктов бездомным животным
20:51
Весь мир
Правительство ЮАР проведет первую за долгое время перепись населения
20:50
Армия
Летчики ЮВО и Черноморского флота вернулись с учений в Крыму
Все новости

Сталкер из Киева признался, зачем постоянно возвращается в Припять

Общество
Сталкер из Киева признался, зачем постоянно возвращается в Припять
wikipedia.org  /  Elena Filatova

Киев, 26 апреля. Вылазки в Припять давно стали своеобразной альтернативой обычной рыбалке, способом отвести душу, признался сталкер из Киева, на счету которого десятки походов в покинутый город.

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года Припять оказалась в 30-километровой зоне отчуждения. Из-за высокого уровня радиации население вынужденно покинуло город, доступ в него ограничили. Однако со временем опасная территория стала местом нелегального паломничества сталкеров — любителей исследовать заброшенные пространства. Некоторые из них, в том числе герой материала Дмитрий Науменко, продолжают совершать вылазки в Припять и по сей день.

«Вот мужики обычные раньше собирались отвести душу в гараже или на рыбалке. А мы вместо такой рыбалки собираемся в поход в зону. Для нас зона — это уже декорация просто сейчас. Красивая, любимая, родная, но декорация», — объяснил мужчина в интервью журналистке Нине Абросимовой желание постоянно возвращаться в Припять.

Он отметил, что полиция в Припяти относится к сталкерам снисходительно. Правоохранители не всегда вызывают наряд, заметив кого-то из таких бродяг, поскольку те являются самыми безобидными нарушителями. В отличие от мародеров, браконьеров и «металлистов» сталкеры рвутся в заброшенный город не ради наживы, добавил Науменко.

Мужчина констатировал, что сталкер стал неотъемлемой частью экосистемы зоны отчуждения. Поэтому если он не ведет себя вызывающе и не устраивает провокаций, относятся к нему хорошо.

«Последние несколько лет пошел такой сталкер, который может и сам полиции сдаться! Каждый второй сейчас сдается. Устанут, ножку натрут — до Припяти дошли, погуляли, а потом идут к полиции, чтобы она их из зоны вывезла», — рассказал Науменко.

По его словам, сталкеров в Припяти тысячи. В год отлавливают порядка 500–600 человек, в то время как посещают город, ориентировочно, 2–2,5 тыс. человек. Кроме того, появились «исследователи» из ближайшего зарубежья: поляки, словаки и прибалты.

Зона отчуждения также стала и популярным туристическим объектом. Сегодня каждый желающий может посмотреть на города-призраки Припять и Чернобыль и даже побывать внутри ЧАЭС.

припять зона отчуждения
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 191961 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 181433 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 71691 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 43345 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 35980 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Все новости / Общество / Сталкер из Киева признался, зачем постоянно возвращается в Припять
Рейтинг@Mail.ru