Ростовский зоопарк узнал пол белого медвежонка спустя пять месяцев после рождения

Ростов-на-Дону, 26 апреля. Сотрудники зоопарка сообщили о пополнении в семье белых медведей еще в конце прошлого года, однако осмотреть детеныша смогли только сейчас.

У Кометы и Айона родилась девочка. Малышка стала первым родившимся в ростовском зоопарке белым медвежонком за прошедшие 32 года. Новая любимица посетителей растет под бдительным контролем матери-медведицы, поэтому добраться до детеныша и определить пол удалось не сразу.

Право придумать имя для новой жительницы зоопарка досталось работникам учреждения, которые ухаживают за семейством. Работники сошлись на кличке Айка, составленном из прозвищ родителей — Айона и Кометы.

Ранее ФАН рассказал о спасении медвежонка в Смоленской области. Потерявшегося детеныша доставили в администрацию национального парка «Смоленское Поозерье».