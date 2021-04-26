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Стоимость биткоина превысила 53 тысячи долларов

Экономика
Стоимость биткоина превысила 53 тысячи долларов
pixabay.com  /  PD

Москва, 26 апреля. После двухнедельного падения котировки первой в мире криптовалюты снова перешли к быстрому росту. Сейчас биткоин торгуется по 53 699,21 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Это оказалось на 6,76% выше, чем к моменту завершения предыдущей сессии. Еще утром 26 апреля курс самой популярной криптовалюты находился на минимальных значениях с начала марта — 47,3 тысячи долларов.

Биткоин начал стремительно расти в конце 2020 года. Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla объявила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.

Наблюдающийся на рынке криптовалюты перегрев может стать причиной краха биткоина, заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Она допустила, что после роста цифровых активов их может ожидать обвал. При этом возможно, что он окажется более сокрушительным, чем кризис доткомов, добавила она.

криптовалюта биткоин криптобиржа
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