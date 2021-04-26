Военнослужащие ЮВО провели учения в Южной Осетии с использованием БПЛА и бронетехники

Цхинвал, 26 апреля. Легенда прошедших учений частей ЮВО предусматривала уничтожение хорошо подготовленного противника в сложной горной местности Южной Осетии. Эта задача была успешно решена.

О ходе маневров в Южной Осетии сообщили представители пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

«Беспилотная авиация квадрокоптерного типа была задействована в двусторонних ротных тактических учениях на ближних расстояниях в интересах разведывательных подразделений», — сказано в релизе ЮВО.

Полученные от БПЛА данные использовались для точного наведения огня артиллерии и бронетехники, всего в маневрах участвовало около 450 российских военнослужащих, отметили представители ЮВО.

Ранее сообщалось об учениях снайперских подразделений Западного военного округа.