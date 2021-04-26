В Калининградской области начался призыв на срочную военную службу

Калининград, 26 апреля. Призывники из самого западного региона России отправляются в части и подразделения ВС РФ в соответствии с результатами военно-врачебных комиссий и профотбора.

Об этом рассказал местным и федеральным СМИ военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко.

«В этом году все ребята из Калининградской области останутся на территории нашего региона: пойдут служить в части Балтийского флота», — отметил полковник Бойченко.

Всего призыву в российском эксклаве с апреля по июнь подлежат 1200 молодых людей, первая отправка состоит из 30 человек, заявил военный комиссар Калининградской области.

Ранее сообщалось об указе президента России Владимира Путина о призыве резервистов на сборы в ВС РФ.