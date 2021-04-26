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Новобранцы из Ейска отправились в военные части Краснодарского края

Армия
Новобранцы из Ейска отправились в военные части Краснодарского края
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Ейск, 26 апреля. В военном комиссариате Ейского и Щербиновского районов и города Ейска продолжается работа медицинской и призывной комиссий. Первую группу призывников отправили в военные части.

Как рассказал военный комиссар Владимир Телипко, свыше десяти призывников отправили в военные части Краснодарского края. Большего числа новобранцев в комиссариате ожидают не раньше июня-июля, когда будущие защитники получат дипломы вузов и средних специальных училищ.

На минувшей неделе часть призывников нынешнего года вместе со старшеклассниками и студентами сумели посетить учебный центр войск ПВО в рамках «Дня призывника», где для них провели экскурсию и дали оценить лично, в каких условиях живут и несут службу солдаты. После гостей провели в столовую и угостили солдатской кашей.

Телипко отдельно обратил внимание будущих солдат и их родителей на то, что в регионе можно непосредственно на службе получить водительские права категории «С». Программа позволяет освоить гражданскую профессию будучи на службе. В Южном военном округе около года действует данная программа, многие призывники воспользовались такой возможностью в период службы.

Новобранцы из Москвы отправились в воинские части Западного военного округа. На сборном пункте военнослужащие прошли медицинский осмотр.

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