Тилль — наш: Роман Носиков о взорвавшем Рунет «Любимом городе» немца Линдеманна

Скоро на экраны выйдет фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Кино еще никто не видел, но о нем уже все говорят. И это неудивительно: режиссер совершил гениальный рекламный ход. В Сети опубликован видеоролик, где старый советский хит «Любимый город», ставший главной музыкальной темой фильма, исполняет вокалист Rammstein Тилль Линдеманн.

Не знаю, что там в итоге будет с фильмом, хотя фамилия Бекмамбетова внушает некоторый оптимизм. Но надо признать: событие уже состоялось — клип с Линдеманном «взорвал» Рунет. Клип стал перекрестком сразу нескольких дорог, по которым приходит слава.

Во-первых, качество исполнения. Нам, как правило, бывает несколько смешно, когда кто-то с Запада пытается петь что-то наше. Да, это бывает мило. Но это умиление имеет ту же природу, что и умиление ребенком, который на наших глазах пытается делать что-то взрослое. Мы умиляемся контрастом между его честным героическим старанием и крохотным неуклюжим результатом.

С Тиллем это умиление неуместно. Его исполнение великолепно. Его голос идеально лег на эмоциональный рисунок песни. Его знание языка позволило верно расставить все интонационные акценты. А собственный акцент — не помешал исполнению.

Вторым перекрестком стало то, что советскую фронтовую песню исполнил немец. Причем не простой, а страстно любящий Германию и публично засвидетельствовавший эту любовь в песне Deutschland:

«Германия! Мое сердце пылает проклятием любви к тебе, ледяная юная старуха. Любовь к тебе — дар дьявола, с которым я не расстанусь», — пел Линдеманн.

В либеральной среде сейчас обсуждается размер гонорара, который получил Тилль, «чтобы так унизиться». Но я не думаю, что какой-либо гонорар мог бы заставить Линдеманна сделать хоть что-то, чего сам он не желает. После того, что он натворил своей песней Deutschland, солист Rammstein вышел на такой уровень, где все попытки повлиять на его поступки хоть угрозами, хоть гонорарами кажутся совершенно бессмысленными.

В «ультрапатриотической» среде — другая драма: как мог этот немец своим немецким языком осквернить нашу советскую фронтовую песню?! В общем, наши «косовороточники» ведут себя в точности как BLM: они назначили себя вахтерами и стоят на страже культурного капитала, охраняя его от апроприации.

Боль обоих лагерей мне хорошо понятна. Тилль нанес удар по догмату, который незыблем в обеих религиях: либеральной и косовороточной. Догмат этот формулируется так: «Россию никто не любит, русские одиноки в этом мире». Только в одном случае догмат о русском одиночестве вытекает из русского ничтожества, а в другом, напротив, — из русского величия.

Этот догмат необходим обеим сторонам, чтобы оставить Россию наедине с ними — знающими, в отличие от нас, как нам надо жить, что делать, с кем водиться (ни с кем), во что верить.

Те и другие, разумеется, лгут. Мы не одиноки.

Помимо коллаборационистской номенклатуры и псевдоэлит в Европе и Азии, в Латинской Америке и Африке живет человечество, которое хочет нас, ждет нас, надеется на нас и верит в нас. Это человечество ждет как наших вакцин, технологий и ресурсов — так и наших смыслов. Множество людей ожидают от нас, что мы откроем для них дверь в будущее. В какой-то новый мир, в который можно попасть только с нашей помощью. Нам есть к кому идти. Нам есть с кем встать рядом.

Песня Тилля — это не просто творческая работа. Это принципиальное решение. Это поступок надежды. Спев советскую военную песню, Линдеманн обозначил свой выбор в том историческом противостоянии. А через него — и в современном. Он обозначил, кому он наследует.

Нет, я не преувеличиваю значение этого события. Если бы речь шла о Мадонне или Киркорове, или о ком-то живущем, не приходя в сознание, — тут, конечно, могло быть что угодно. Но «Любимый город» спели не они, а Тилль Линдеманн, который очень хочет быть человеком и немцем.

Он всю жизнь ищет способ, как быть и первым, и вторым. И если он совершил такой поступок, то это означает, что для Тилля быть человеком и немцем означает выбирать именно эту сторону, принимая русское и советское. И если он решил так и этот выбор озвучил — он будет услышан такими же, как он.

Мы не одиноки. С нами Бог, Крым и Тилль. Остальные подтянутся.