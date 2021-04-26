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Депутат Качкаев: Онлайн-голосование по благоустройству регионов в этом году пробное

Общество
Депутат Качкаев: Онлайн-голосование по благоустройству регионов в этом году пробное
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Минстрой РФ и партия «Единая Россия» запустили открытое онлайн-голосование по выбору проектов по благоустройству регионов страны. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции «Единая Россия» Павел Качкаев в комментарии ФАН рассказал, что такой формат стали использовать во время пандемии, причем в каждом регионе была своя система голосования.

«В прошлом году нам пришлось перейти на онлайн-системы голосования, причем у регионов они были свои. Например, у Татарстана, в Нижнем Новгороде. Но мы столкнулись с трудностями по накручиванию голосов. Поэтому вместе с Минстроем мы решили сделать единую платформу голосования. В этом году голосование по выбору пространств для реализации будут пробным», — сообщил депутат.

Павел Качкаев заявил, что активность голосующих ожидается очень значительная. Волонтерские центры «Единой России» помогут организовать голосование. Добровольцы будут приезжать в самые удаленные части России, чтобы узнать мнение местных жителей по проектам.

«До пандемии мы голосовали очно, на избирательных участках около 15% тех, кто приходил на выборы в местные органы власти, также голосовали и за проект в замках программы городской среды. В прошлом году был высокий процент явки, активность голосующих будет высокой и сейчас», — поделился прогнозом собеседник ФАН.

Депутат Качкаев: Онлайн-голосование по благоустройству регионов в этом году пробное
pixabay.com  / 

Депутат напомнил, что проект «Городская среда», который потом перерос в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», действует с 2017 года. За это время было обустроено более 16 тысяч общественных пространств: парки, скверы, набережные, пруды, зоны отдыха и еще порядка 60 тысяч дворовых территорий.

Открытое онлайн-голосование продлится до 30 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

«1 июня все должно быть завершено, будут подводиться итоги. Результаты будут опубликованы на сайтах региональных жилищно-коммунальных хозяйств и партии «Единая Россия», а также на официальной странице Минстроя», — добавил Павел Качкаев.

 Ранее ФАН писал о регионах России с самым высоким уровнем жизни.

единая россия минстрой рф формирование комфортной городской среды
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