Страстная неделя: какой будет Пасха-2021, важно ли соблюдать пост и воцерковляться

Великий пост подходит к своему завершению. 26 апреля началась Страстная неделя — самый строгий период поста перед Пасхой. Какое значение имеет это время для православных? Как в нынешнем году пандемия коронавируса отразится на Светлой Пасхе? Как подготовиться к празднику? Эти и другие вопросы эксперты обсудили в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В нынешнем году Пасха выпадает на 2 мая. И если в прошлом году организация празднования из-за пандемии коронавируса вызвала некоторые трудности, то на этот раз церковь готова к Воскресению Христову. Об этом рассказал священник РПЦ Георгий Христич.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

«Сейчас уже все известно: рекомендации известны, маски носим, дистанцию соблюдаем. Освещаем куличи и пасхальные приношения на улице. На пасхальные богослужения кто-то придет ночью, кто-то придет утром, кто-то в течение всей Светлой седмицы. Тем более нам всем сделали подарок — с 1 по 10 мая выходные. Люди в течение этого периода смогут прийти, принять участие в крестном ходе. Пасха не пройдет мимо, если у человека есть на то желание», — говорит иерей Георгий Христич.

Пасхе предшествует Страстная неделя. В этот период многие верующие отказываются от многих продуктов, нельзя петь, танцевать, сквернословить, ссориться. О важности поста и соблюдении православных традиций рассказал священник РПЦ, протоиерей Александр Пелин.

ТАСС / Рюмин Александр

«Это самый древний пост, пост Страстной седмицы. Эти дни были посвящены определенным событиям, которые предшествовали Пасхе. Многие стараются соблюсти Страстную неделю. И это важно — соблюдать пост», — говорит Пелин.

Что касается других традиций Пасхи — выпекание куличей, освещение пасх и покраска яиц, — то здесь священник отметил, что это не столь важно, но сложились обычаи, которых люди сами решают придерживаться.

Страстная седмица собрала вокруг себя немало легенд и суеверий. Существует поверье, что в этот период нечистая сила бесчинствует. Финалистка «Битвы экстрасенсов», ведьма Татьяна Ларина объяснила, как оградить себя от негативной энергии.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

«Любые мысли и чувства — это деструктивная энергия, которая разрушает самого человека. Самое главное, чтобы были чистые мысли, что есть в человеке. Тогда ничто нам не страшно. Это самое лучшее, что может быть», — отметила Ларина.

В период пандемии количество людей в храмах заметно сократилось. Причина в опасении за здоровье или разочаровании, сказать сложно. Однако священник Георгий Христич уверен, что истина Христова будет всегда интересна людям.