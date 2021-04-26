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Индийского спортсмена переехал мотоцикл 1222 раза подряд

Общество
Индийского спортсмена переехал мотоцикл 1222 раза подряд

23-летний спортсмен из Индии Ренши Прадип Бабу установил мировой рекорд, выдержав давление 1222 мотоциклов, переехавших его грудную клетку по доске за ограниченное время.

В 2009 году Ханши Герибала позволил 1001 мотоциклу проехать по своему телу. После этого достижения рекордсмен взялся обучать карате 200 подростков, мечтая, что когда-нибудь они превзойдут своего учителя. И спустя 12 лет этот день настал.

«Знаете, я не даю ему оценку, не думаю, лучше ли он меня, или равен мне, или хуже меня. У каждого есть свой талант. Ренши Прадип Бабу доказал мне, что способен на многое. Я очень этому рад», — заявил наставник рекордсмена.

Новый рекорд для индийца — это больше, чем просто достижение, это посыл, который спортсмен теперь твердо намерен донести до собственных будущих учеников.

«Я не стремился просто поставить мировой рекорд. Я хочу подавать пример и мотивировать своих студентов, я сделал это ради них», — подчеркнул каратист.

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