Анна Калашникова задолжала банку 16 миллионов рублей

Москва, 26 апреля. Актриса, певица и светская львица Анна Калашникова пожаловалась, что она задолжала банку огромную сумму по ипотечному кредиту.

Как и многие артисты, Калашникова попала в сложную финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Заработки знаменитости резко снизились в связи с отменой концертов и гастролей, а расходы при этом не уменьшились.

«У меня, например, ипотека 16 миллионов. Несколько лет назад я взяла квартиру в центре Москвы», — рассказала актриса.

По словам светской львицы, недвижимость стоила 40 миллионов рублей, но больше половины долга звезда успела выплатить. Чтобы погасить долг перед банком, Калашникова отдает все гонорары со съемок и немногочисленных концертов.

Актриса встречается с бизнесменом Иваном Семеновым. Возлюбленный помогает ей финансово, но втягивать в вопрос с ипотекой певица его не хочет.

«Эта квартира покупалась еще до наших отношений. И не столько для меня, сколько для моего сына Данечки», — пояснила Калашникова в интервью «Собеседнику».

Актриса ранее вышла в свет в компании своего избранника. Калашникова провела вечер в ресторане, выбрав для появления на публике изумрудное платье с юбкой в пол.