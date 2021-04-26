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Медиагруппа «Патриот» анонсировала пресс-конференцию на тему протестов в США

Общество
Медиагруппа «Патриот» анонсировала пресс-конференцию на тему протестов в США
Global Look Press  /  Imagespace

Санкт-Петербург, 26 апреля. Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» 27 апреля проведут пресс-конференцию на тему массовых протестов и полицейского насилия в США.

Американский суд недавно признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. После совещания, длившегося почти сутки, присяжные вынесли вердикт. Шовин может быть приговорен к 40 годам заключения. Каков будет срок, станет известно через два месяца.

Пресс-конференция на тему «Массовые протесты в США: полицейский беспредел или диктатура толерантности» пройдет 27 апреля в 16:00 по московскому времени. Журналисты и приглашенные эксперты обсудят полицейское насилие на примере дела Флойда и попытаются сравнить работу сотрудников правоохранительных органов в России и США.

Прямой эфир будет доступен по ссылке. Архив материалов и онлайн-трансляций Медиагруппы «Патриот» можно посмотреть здесь.

Медиагруппа «Патриот» и ФАН приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от их политических убеждений. Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Электронная почта: presscenter@mediapatriot.ru

Бывший полицейский Дерек Шовин сразу же после оглашения приговора был помещен в самую охраняемую тюрьму Миннесоты. Тем временем американцы готовятся к новой волне беспорядков.

сша полиция мг патриот
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