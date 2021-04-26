Признание Америкой геноцида армян опечалило турецкое руководство

Анкара, 26 апреля. Турция опечалена заявлением Вашингтона о признании геноцида армян. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Американский президент Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян. Речь идет о событиях 1915 года, которые произошли на территории Османской империи.

«Это неправомерные, противоречащие истории слова. Нас они расстроили», — сказал Эрдоган в эфире одного из местных телеканалов.

Турецкий лидер выразил мнение, что такие вопросы должны решаться историками, а не политиками.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал реакцию Анкары на признание геноцида «бурей в стакане воды».